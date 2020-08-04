Посадку самолетов на трассу М1 отработают 5 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут объезда

Источник материала: Полесская правда



С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО, сообщили в Минобороны Беларуси.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», — проинформировали в министерстве. Посадка самолетов на трассу запланирована на 5 августа.

Район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК Тор-М2 с позиций в районе участка М1. Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

«Впервые посадку на аэродромный участок дороги выполнит курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39», — рассказали в Минобороны.

Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на трассу штурмовик Су-25.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 5 августа движение транспорта будет ограничено с 6.30 до 17.00 на 160-164 км автодороги М1/Е30 Брест — Минск в Ивацевичском районе.

Объезд будет осуществляться через: Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин; подъезд к Р2», Р-43 «Граница Российской Федерации (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (до Р2)» с выездом на Р-2 «Столбцы — Ивацевичи — Кобрин».



Госавтоинспекция просит водителей обратить внимание на эту информацию и заблаговременно запланировать маршрут движения.