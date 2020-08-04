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Посадку самолетов на трассу М1 отработают 5 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут объезда
04.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК Тор-М2 с позиций в районе участка М1. Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на трассу штурмовик Су-25.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 5 августа движение транспорта будет ограничено с 6.30 до 17.00 на 160-164 км автодороги М1/Е30 Брест — Минск в Ивацевичском районе.
Госавтоинспекция просит водителей обратить внимание на эту информацию и заблаговременно запланировать маршрут движения.
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