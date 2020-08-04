|
В Минске из-за угроз председателю избирательной комиссии возбудили уголовное дело
04.08.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело возбуждено из-за угроз в адрес председателя одной из участковых избирательных комиссий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Вечером 3 августа председатель одной из участковых избирательных комиссий по выборам президента обнаружила в почтовом ящике по месту жительства родственницы листовку, содержащую угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме этого, в листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица. Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду», — сообщает Следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по факту угрозы в адрес должностного лица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина обнаружила листовку с угрозами в почтовом ящике своей родственницы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)