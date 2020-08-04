В Минске из-за угроз председателю избирательной комиссии возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено из-за угроз в адрес председателя одной из участковых избирательных комиссий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Вечером 3 августа председатель одной из участковых избирательных комиссий по выборам президента обнаружила в почтовом ящике по месту жительства родственницы листовку, содержащую угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме этого, в листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица. Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду», — сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы в адрес должностного лица.