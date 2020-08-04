«Какой-то коммунальный коллапс». В регионах в местах митингов альтернативных кандидатов начались срочные ремонты

Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером в Слуцке и Солигорске должны проходить встречи Светланы Тихановской с избирателями, в Мяделе с людьми должно было встречаться ее доверенное лицо. В это же время в кинотеатре в Полоцке агитировать избирателей собирался другой кандидат в президенты — Андрей Дмитриев. Однако на всех этих площадках внезапно произошли какие-то проблемы, которые требуют срочного ремонта — и с митингами, похоже, ситуация напряженная.













— Команда приехала в Слуцк (митинг Тихановской должен начаться там в 17.30. — Прим. TUT.BY) — а за Дворцом молодежи ["Слуцкий городской молодежный центр"], где должен проходить митинг, установлены три вышки: оказывается, у них после ливня затопили крышу, срочно нужно чинить. Перед дворцом, на площадке, коммунальники высаживают цветы. Ну, как высаживают: похоже, с утра еще ни одного не посадили. Что-то опрыскивают, подкапывают, сорняки выдергивают, — рассказывает TUT.BY доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. — А в 16 у них здесь еще и канализацию прорвало — теперь нагнали техники и чтобы копать. Какой-то прямо коммунальный коллапс в Слуцке.

Оказывается, в Слуцком городском молодежном центре меняют кровлю, сообщил час назад местный портал Млын.by Старое покрытие крыши полностью демонтируют. Также планируют прочистить систему водоотвода. Замена кровли понадобилась после сильнейших ливней, которые шли в Слуцке на прошлой неделе. Во время непогоды здание молодежного центра затопило. О длительности проведения ремонтных работ пока не сообщается.

Уже в Слуцке представители местной власти, встречи с которыми добилась Ковалькова, показали ей письмо с уведомлением о ремонтных работах, которое сегодня было отправлено доверенному лицу кандидата Николаю Масловскому. Он, напомним, 2 августа был задержан .

— Зампред райисполкома сказала, что и мне было направлено какое-то голосовое сообщение — но я его не получала и в целом считаю такой путь недостаточным для информирования об отмене мероприятия по каким-то причинам, — говорит Ковалькова.

Теперь команда объясняет людям, которые все же пришли на встречу в Слуцке, что проводить ее в таких условиях небезопасно. Вот как люди реагируют на коммунальников (Видео: Наша Нiва):

Объединенный штаб уже официально сообщил об отмене митинга в Слуцке.

В Солигорске, где митинг Тихановской должен начаться в 19.30, на въезде к стадиону «Строитель» появились экскаваторы и роют землю. Там, говорят представители команды, внезапно тоже что-то случилось с коммуникациями.



Фото: телеграм-канал Nexta

Читатели TUT.BY прислали нам фото из Мяделя, где на месте пикета за Тихановскую вдруг, похоже, стали ремонтировать тротуарную плитку.



Фото: читатель TUT.BY

Другой кандидат в президенты, Андрей Дмитриев, в своем фейсбуке сообщил, что ему позвонили из кинотеатра «Родина» в Полоцке, где сегодня, с 16.00 до 17.30, должен был быть пикет, и сообщили, что срочно решили делать там ремонт.

Вчера, напомним, стало известно , что 6 августа в парке Дружбы народов в Минске будут проводить городское праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.