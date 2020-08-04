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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Михаил Русый: За 25 лет страна стала серьезным игроком на рынке поставок экспортной продукции Большое внимание в Послании Президента уделялось развитию села и всему агропромышленному комплексу. Модернизация сельхозпроизводств, а также укрепление...

Большоеуделялось развитию села и всему агропромышленному комплексу. Модернизация сельхозпроизводств, а также укрепление социальной инфраструктуры райцентров и поселков - эти вопросы должны быть полностью решены к 2025 году, отметил Глава государства. Особое внимание продовольственной безопасности. Беларусь сегодня не только полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, но и львиную долю экспортирует. В прошлом году на 6 миллиардов долларов. После пандемии, когда спрос на продовольствие растет, труд аграриев будет как никогда востребован.