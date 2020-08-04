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Михаил Русый: За 25 лет страна стала серьезным игроком на рынке поставок экспортной продукции
04.08.2020 17:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшое
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Первая задача, которая была поставлена тогда еще молодым, амбициозным Президентом, это задача была накормить страну. Поэтому за короткий период в стране была обеспечена продовольственная безопасность. И вот за эти 25 лет страна стала серьезным игроком на рынке поставок экспортной продукции. И бренд Беларуси все связывают с качеством белорусских продуктов. Это дорогого стоит как для страны, так и для имиджа нашего агропромышленного комплекса".
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