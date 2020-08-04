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Михаил Русый: За 25 лет страна стала серьезным игроком на рынке поставок экспортной продукции

04.08.2020 17:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большое внимание в Послании Президента уделялось развитию села и всему агропромышленному комплексу. Модернизация сельхозпроизводств, а также укрепление социальной инфраструктуры райцентров и поселков - эти вопросы должны быть полностью решены к 2025 году, отметил Глава государства. Особое внимание  продовольственной безопасности. Беларусь сегодня не только полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, но и львиную долю экспортирует. В прошлом году   на 6 миллиардов долларов. После пандемии, когда спрос на продовольствие растет, труд аграриев будет как никогда востребован. 

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Первая задача, которая была поставлена тогда еще молодым, амбициозным Президентом, это задача была накормить страну. Поэтому за короткий период  в стране была обеспечена продовольственная безопасность. И вот за эти 25 лет страна стала серьезным игроком на рынке поставок экспортной продукции. И бренд Беларуси все связывают с качеством белорусских продуктов. Это дорогого стоит как для страны, так и для имиджа нашего агропромышленного комплекса".

 
 
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Большое внимание в Послании Президента уделялось развитию села и всему агропромышленному комплексу. Модернизация сельхозпроизводств, а также укрепление...
 
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