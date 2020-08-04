Источник материала: Tut.by

В Слуцке на месте несостоявшегося митинга Тихановской ОМОН задерживает людей, сообщают наши читатели из Слуцка. Как все происзодит, можно увидеть в видео, опубликованном нашими коллегами из «Нашай Нiвы».