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В Слуцке на месте несостоявшегося митинга Тихановской ОМОН задерживает людей
04.08.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слуцке на месте несостоявшегося митинга Тихановской ОМОН задерживает людей, сообщают наши читатели из Слуцка. Как все происзодит, можно увидеть в видео, опубликованном нашими коллегами из «Нашай Нiвы».
Напомним, сегодня вечером в Слуцке и Солигорске должны были проходить встречи Светланы Тихановской с избирателями. Однако на всех площадках внезапно произошли какие-то
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Напомним, сегодня вечером в Слуцке и Солигорске должны были проходить встречи Светланы Тихановской с избирателями. Однако на всех площадках внезапно произошли...
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