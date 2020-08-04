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В Слуцке на месте несостоявшегося митинга Тихановской ОМОН задерживает людей

04.08.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слуцке на месте несостоявшегося митинга Тихановской ОМОН задерживает людей, сообщают наши читатели из Слуцка. Как все происзодит, можно увидеть в видео, опубликованном нашими коллегами из «Нашай Нiвы».

Напомним, сегодня вечером в Слуцке и Солигорске должны были проходить встречи Светланы Тихановской с избирателями. Однако на всех площадках внезапно произошли какие-то проблемы, которые требуют срочного ремонта. Митинг в Слуцке пришлось отменить в последний момент, но люди уже собрались. Через 10 минут после несостоявшегося начала митинга, буквально одновременно с официальным заявлением объединенного штаба об отмене, на площадке появились сотрудники ОМОН и стали хватать горожан и отправлять их в микроавтобусы, сообщают TUT.BY читатели.

 
 
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Напомним, сегодня вечером в Слуцке и Солигорске должны были проходить встречи Светланы Тихановской с избирателями. Однако на всех площадках внезапно произошли...
 
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