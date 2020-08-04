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В Столине, Иваново, Дрогичине и Ивацевичах площадки для пикетов «отдали» сторонникам Лукашенко

04.08.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске, Столине, Иваново, Дрогичине и Ивацевичах единственные площадки для проведения предвыборных пикетов в удобное время отдали сторонникам Лукашенко, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

Единственные площадки, где можно проводить пикеты в поддержку кандидатов, в нескольких райцентрах Брестской области отдали доверенным лицам Александра Лукашенко на все оставшиеся до выборов дни. Агитировать за действующего главу государства в Пинске, Столине, Иваново и Ивацевичах они настроены ежедневно с раннего утра до позднего вечера. В Дрогичине предложили две «форточки»: с 8.00 до 10.00 и с 21.00 до 22.00.

Чтобы представителям альтернативных кандидатов провести мероприятие, необходимо получить у соперников одобрение и согласовать дату и время.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 2 августа планировала после Бреста и Барановичей провести предвыборный пикет в Пинске. Однако встреча объединенного штаба с пинчанами не состоялась — единственное в городе место для предвыборных массовых мероприятий оказалось занято доверенным лицом Александра Лукашенко.

 
Теги: Брест
 
 
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В Дрогичине представителям штабов альтернативных кандидатов предложили две «форточки»: с 8.00 до 10.00 и с 21.00 до 22.00.
 
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