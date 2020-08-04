«Собрали подписи, что он хороший человек». Мужчине из Кобрина дали 15 суток за акцию солидарности

Источник материала: Tut.by

15 суток ареста получил кобринчанин Олег Борисюк за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Такое решение огласили 4 августа в суде Кобринского района.



Фото: vk.com

Предприниматель Олег Борисюк был координатором инициативной группы Валерия Цепкало по Кобринскому району. Его задержали в пятницу, около 16.00. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , в тот же день задержали и еще одного жителя Кобрина — Владимира Никульшина. Выходные они провели в изоляторе временного содержания, а в понедельник их привезли в суд, рассказала TUT.BY жена Олега Борисюка Алина.

Кобринчан обвиняли в нарушении правил организации и проведения массовых мероприятий. Речь шла о несанкционированной акции солидарности, которая прошла 14 июля в нескольких городах страны, в том числе и в Кобрине.

— Еще Олега обвинили в том, что он сделал в соцсетях репост из другой группы о каком-то мероприятии. Как оказалось, это был несанкционированный митинг, и поэтому решили, что он звал на несанкционированный митинг, — рассказала Алина Борисюк.

Июльская акция солидарности в Кобрине была малочисленной. По словам Алины, на улицу вышло около десяти человек.

— Честно сказать, мы семьей просто мимо проезжали. Он один раз остановился с человеком поздороваться, на несколько минут, — и мы поехали дальше, — поделилась супруга.

В понедельник, 3 августа, суд над кобринчанами отложили из-за неявки свидетеля. Заседание перенесли на вторник. До суда их отпустили домой:

— Мы писали ходатайство, что у Олега малолетние дети, просили штраф. Характеристику с работы он не мог написать, так как сам является директором, но мы собрали подписи среди знакомых о том, что он добропорядочный, хороший человек. 38 человек подписали.

4 августа суд выслушал свидетелей, изучил материалы дела и назначил Олегу Борисюку и Владимиру Никульшину по 15 суток ареста. В счет исполнения наказания им зачли проведенные в изоляторе три дня, сообщила Алина Борисюк.

Напомним, вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди , недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Начались они повсеместно около 19.00. Преимущественно акции проходили в центре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах: в Малиновке, Каменной Горке и даже в Новой Боровой. Участники выстраивались в «цепи солидарности», проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а кое-где и стычками с милицией. Обошлось без задержаний лишь в Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, по стране было задержано более 200 человек.