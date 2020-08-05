Источник материала: Полесская правда



Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 5 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от 22 по северо-западу до 32 градусов по юго-востоку.