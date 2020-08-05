Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиаторы МЧС продолжают тушить лесные пожары в Турции Без малого 130 полетов. Наши спасатели на вертолетах помогают тушить лесные пожары в Турции. Два борта Ми-8 за 190 часов более 6 сотен раз сбросили воду на очаги...

Без малого 130 полетов. Наши спасатели на вертолетах помогают тушить лесные пожары в Турции. Два борта Ми-8 за 190 часов более 6 сотен раз сбросили воду на очаги возгорания. Также наши бойцы МЧС доставляют турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Подобную помощь белорусская авиация оказывает в Греции, России, Латвии и Грузии. Также МЧС помогло пострадавшим от наводнения жителям Сербии.