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Досрочное голосование в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде

05.08.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Три избирательных участка открылись накануне и в России: там находится много белорусов. Из-за эпидемситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в нашем диппредставительстве, выдают защитные маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Белорусы могут досрочно проголосовать еще в двух российских городах: Санкт-Петербурге и Калининграде.

 
 
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Три избирательных участка открылись накануне и в России: там находится много белорусов. Из-за эпидемситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в...
 
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