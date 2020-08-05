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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Досрочное голосование в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде Три избирательных участка открылись накануне и в России: там находится много белорусов. Из-за эпидемситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в...

Три избирательных участка открылись накануне и в России: там находится много белорусов. Из-за эпидемситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в нашем диппредставительстве, выдают защитные маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Белорусы могут досрочно проголосовать еще в двух российских городах: Санкт-Петербурге и Калининграде.