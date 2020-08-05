|
Досрочное голосование в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде
05.08.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТри избирательных участка открылись накануне и в России: там находится много белорусов. Из-за эпидемситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в нашем диппредставительстве, выдают защитные маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Белорусы могут досрочно проголосовать еще в двух российских городах: Санкт-Петербурге и Калининграде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три избирательных участка открылись накануне и в России: там находится много белорусов. Из-за эпидемситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)