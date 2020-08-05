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О местных дорогах смотрите в очередной серии "На контроле Президента"
05.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДивин готовится принять областные дожинки. В агрогородке полным ходом идет благоустройство. Практически завершен капитальный ремонт участковой больницы, детского садика и средней школы. Новый облик появится у жилых домов и местного парка. Кроме этого, обновились и две дороги, которые связывают Дивин с деревнями Перелесье и Осы. Модернизация трасс - часть программы реконструкции местных дорог. Только в Брестской области за последние 3 года отремонтировано более 900 километров местных транспортных артерий. До конца 2020-го добавят еще почти 3,5 сотни. В целом по стране с 2017 года отремонтировали 6 тысяч километров дорожного полотна.
Сергей Леончик, начальник управления главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "В настоящее время ведется разработка госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы, в рамках которой Главой государства поставлена задача по ремонту и реконструкции не меньшего количества ремонта дорог, чем было в действующей программе. В этой связи также есть еще поручение Президента по ремонту еще 7,5 тыс. км дорог местного значения. На реализацию этих целей настроены все органы вертикали местной власти".
О местных дорогах, которые соединяют между собой свыше 23 тысяч белорусских агрогородков и деревень, пойдет речь в очередной серии проекта АТН
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Дивин готовится принять областные дожинки. В агрогородке полным ходом идет благоустройство. Практически завершен капитальный ремонт участковой больницы,...
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