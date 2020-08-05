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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О местных дорогах смотрите в очередной серии "На контроле Президента" Дивин готовится принять областные дожинки. В агрогородке полным ходом идет благоустройство. Практически завершен капитальный ремонт участковой больницы,...

Дивин готовится принять областные дожинки. В агрогородке полным ходом идет благоустройство. Практически завершен капитальный ремонт участковой больницы, детского садика и средней школы. Новый облик появится у жилых домов и местного парка. Кроме этого, обновились и две дороги, которые связывают Дивин с деревнями Перелесье и Осы. Модернизация трасс - часть программы реконструкции местных дорог. Только в Брестской области за последние 3 года отремонтировано более 900 километров местных транспортных артерий. До конца 2020-го добавят еще почти 3,5 сотни. В целом по стране с 2017 года отремонтировали 6 тысяч километров дорожного полотна.О местных дорогах, которые соединяют между собой свыше 23 тысяч белорусских агрогородков и деревень, пойдет речь в очередной серии проекта АТН. Смотрите сегодня сразу после