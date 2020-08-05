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Как и почему мессенджеры стали инструментом госпереворотов?
05.08.2020 11:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнформационные технологии цветных революций: как и почему мессенджеры стали инструментом госпереворотов?
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Информационные технологии цветных революций: как и почему мессенджеры стали инструментом госпереворотов? Алгоритмы раскачки общества, способы и технологии...
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