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Как и почему мессенджеры стали инструментом госпереворотов?

05.08.2020 11:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информационные технологии цветных революций: как и почему мессенджеры стали инструментом госпереворотов? 

  • Алгоритмы раскачки общества, способы и технологии манипуляции сознанием. 
  • Для чего готовят рецепты дестабилизации и цифрового протеста?
  • С помощью каких инструментов в социальных сетях намеренно политизируют общество? 
Проект "Понятная политика" - простыми словами о хитросплетениях глобальных мировых процессов. 

 
 
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Информационные технологии цветных революций: как и почему мессенджеры стали инструментом госпереворотов?  Алгоритмы раскачки общества, способы и технологии...
 
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