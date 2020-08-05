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«Я уже забыла, как ходить и чувствовать ноги». История Кати, которая стала инвалидом из-за ангины

05.08.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 года назад у Кати поднялась температура, а потом начали неметь ноги. Врачи говорили, что все нормально, надо выпить жаропонижающее и все пройдет. Но через пару дней девушка уже не могла самостоятельно передвигаться и чувствовать свое тело ниже груди. Чуть позже выяснилось, что все произошло из-за недолеченной ангины: у Кати развился спинальный эпидурит — это скопления гноя в эпидуральном пространстве, сдавливающее спинной мозг. Девушка оказалась в коляске. Операции, реабилитация и долгожданный результат: сейчас Катя передвигается при помощи трости и шаг за шагом учится заново ходить. Это история о том, как в 20 лет в корне поменять свою привычную жизнь, но не сдаться и идти до конца.

Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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