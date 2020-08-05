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В Минске мужчина повредил двери избирательного участка, а потом ударил милиционера
05.08.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали мужчину, который повредил двери избирательного участка. Об этом
По данным ведомства, 4 августа на один из избирательных участков Октябрьского района Минска в обед пришел 43-летний мужчина. По непонятным причинам он несколько раз ударил по закрытым входным дверям, разбив стекло. Очевидцы обратились в милицию.
Правоохранители выясняли у мужчины причины поступка, но он во время разговора ударил в голову одного из сотрудников милиции. По предварительным данным, он был сильно пьян. От освидетельствования мужчина отказался.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство), ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Мужчину задержали.
Кроме этого, вчера стало известно о возбуждении
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Мужчина ударил несколько раз в дверь, разбив стекло. А во время разговора с правоохранителями ударил милиционера в голову.
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