В Минске мужчина повредил двери избирательного участка, а потом ударил милиционера

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который повредил двери избирательного участка. Об этом сообщает Следственный комитет.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным ведомства, 4 августа на один из избирательных участков Октябрьского района Минска в обед пришел 43-летний мужчина. По непонятным причинам он несколько раз ударил по закрытым входным дверям, разбив стекло. Очевидцы обратились в милицию.

Правоохранители выясняли у мужчины причины поступка, но он во время разговора ударил в голову одного из сотрудников милиции. По предварительным данным, он был сильно пьян. От освидетельствования мужчина отказался.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство), ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Мужчину задержали.

Кроме этого, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела из-за угроз в адрес председателя одной из участковых избирательных комиссий в Минске.