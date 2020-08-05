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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за пределами страны В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Только в Могилевской области открыты 697 участков. Работать они, как и по всей...

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Только в Могилевской области открыты 697 участков. Работать они, как и по всей стране, будут по 8 августа. Правда, это не касается санаториев, профилакториев, больниц и домов отдыха. Здесь можно будет проголосовать только в основной день - 9 августа. В воскресенье в общей сложности в регионе будет работать 731 участок. Все они оборудованы средствами связи, приспособлениями для слабовидящих и незрячих. Немало могилевчан уже сделали свой выбор.