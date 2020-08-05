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Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за пределами страны
05.08.2020 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Только в Могилевской области открыты 697 участков. Работать они, как и по всей стране, будут по 8 августа. Правда, это не касается санаториев, профилакториев, больниц и домов отдыха. Здесь можно будет проголосовать только в основной день - 9 августа. В воскресенье в общей сложности в регионе будет работать 731 участок. Все они оборудованы средствами связи, приспособлениями для слабовидящих и незрячих. Немало могилевчан уже сделали свой выбор.
"Мы голосуем за будущее своих детей, свое будущее. За стабильность, развитие нашей страны. А вся эта вакханалия - ну, может быть кому-то это нужно. Кто-то на этом зарабатывает деньги. Никакое чужое мнение, я думаю, не повлияет на мнение избирателей, и каждый уже окончательно решил, за кого он проголосует".
"Мы имеем свое мнение и считаем своим долгом посетить - у нас есть свободное время, поэтому мы пришли первые, проголосовать, отдать свой долг. Я считаю, что это очень важный момент в нашей жизни. Вот вместе с ребенком пришли".
"Хочется поскорее проголосовать, тем самым показать пример нашему подрастающему поколению, своему ребенку. Ведь мы заботимся не только о будущем своей страны. О будущем наших детей".
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В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Только в Могилевской области открыты 697 участков. Работать они, как и по всей...
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