В Калинковичах всем, кто проголосует досрочно, обещают бесплатные билеты в кино и на батут

Источник материала: Tut.by

В Калинковичах людей стимулируют голосовать досрочно — взамен на голос предлагают бесплатно билеты в кино, на батут и в детскую комнату.



Фото со страницы в Фейсбук Alex Dziam

Это объявление сфотографировали на дверях кинтоеатра «Знамя» в Калинковичах, где со вчерашнего дня разместился также и участок для голосования № 7.

В кинотеатре TUT.BY подтвердили: «Да, приходите, голосуете и получаете билет. Один голос — одно приглашение. Можете сразу с детками приходить с десяти до двух и с четырех до семи», — вежливо пригласили в кассе кинотеатра.

Председатель Калинковичской районной комиссии по выборам президента Елена Дергач сообщила, что о такой инициативе на участке ей ничего не известно. А потом предположила: «Может быть, и в основной день выборов будет такая акция, откуда вы знаете?».

Кстати, в первый день досрочных выборов, по данным ЦИК, на Гомельщине рекордный процент явки по сравнению с другими регионами — в регионе 4 августа проголосовало 7,55% избирателей.