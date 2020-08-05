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В Калинковичах всем, кто проголосует досрочно, обещают бесплатные билеты в кино и на батут
05.08.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах людей стимулируют голосовать досрочно — взамен на голос предлагают бесплатно билеты в кино, на батут и в детскую комнату.
Это объявление сфотографировали на дверях кинтоеатра «Знамя» в Калинковичах, где со вчерашнего дня разместился также и участок для голосования № 7.
В кинотеатре TUT.BY подтвердили: «Да, приходите, голосуете и получаете билет. Один голос — одно приглашение. Можете сразу с детками приходить с десяти до двух и с четырех до семи», — вежливо пригласили в кассе кинотеатра.
Председатель Калинковичской районной комиссии по выборам президента Елена Дергач сообщила, что о такой инициативе на участке ей ничего не известно. А потом предположила: «Может быть, и в основной день выборов будет такая акция, откуда вы знаете?».
Кстати, в первый день досрочных выборов, по данным ЦИК, на Гомельщине рекордный процент явки по сравнению с другими регионами — в регионе 4 августа
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В кинотеатре TUT.BY подтвердили: «Да, приходите, голосуете и получаете билет. Один голос - одно приглашение.
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