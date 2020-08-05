Подозреваемого в педофилии задержали в Могилеве: предлагал девочкам 11−12 лет «заработать»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве по подозрению в педофилии задержали 24-летнего мужчину, сообщает МВД. По предварительным данным, он в Минске совершил сексуальные действия в отношении малолетней.



Фото: Reuters

По данным милиции, 24-летний могилевчанин работал инженером на одном из минских предприятий, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Задержанного подозревают в том, что более двух лет он переписывался в соцсети с девочками 11−12 лет из Минска, Могилева и других городов. Под женским никнеймом он вел с ними откровенные разговоры на интимные темы. Когда же те шли на контакт, предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал 15 рублей. Такое предложение получили более 60 девочек.

Во время задержания у подозреваемого изъяты компьютерная техника и мобильный телефон с материалами порнографического характера. На данный момент устанавливаются иные лица, которые могли пострадать от преступных действий подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Милиция просит родителей обращать внимание на то, с кем ребенок общается, на изменение его поведения. Узнать о потенциальных опасностях в интернете и получить квалифицированную помощь дети, родители и педагоги могут на информационном ресурсе kids.pomogut.by .