|
Главные тезисы Послания Главы государства в одном ролике
05.08.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT1,5 часа речи, которая касается каждого гражданина. Белорусы продолжают анализировать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1,5 часа речи, которая касается каждого гражданина. Мощное по накалу и посылам, яркое по эмоциям, конструктивное и программное Послание Александра Лукашенко в одном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)