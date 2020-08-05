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Валентин Елизарьев сделал свой выбор на досрочном голосовании
05.08.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в первый час работы участка досрочно проголосовал Валентин Елизарьев. По возвращении в Беларусь народный артист СССР следит за каждой предвыборной гонкой. Сегодня же проголосовал за будущее страны, будучи худруком Большого театра Беларуси. Напомним, эту должность Валентин Елизарьев занимает после долгого перерыва с 2018 года и уже успел возродить балетную классику в новых авторских редакциях.
22-й избирательный участок на Минскводоканале уже посетили несколько десятков человек. Рядом работает мини-ярмарка.
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Сегодня в первый час работы участка досрочно проголосовал Валентин Елизарьев. По возвращении в Беларусь народный артист СССР следит за каждой предвыборной...
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