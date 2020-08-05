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Олег Романов: Необходимо обеспечивать защиту умов людей от деструктивной информации
05.08.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакже эксперты комментируют тезис белорусского лидера о том, что в эпоху гибридных войн и "цветных революций" мы уже не наблюдаем за подобными сценариями со стороны, а фактически втянуты в такие конфликты. Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. С этой целью широко используется интернет, мессенджеры и социальные сети.
Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Основной параметр национальной безопасности - это информационная безопасность. Необходимо обеспечивать защиту умов людей, и не только молодежи, но и представителей разных поколений от деструктивной информации, которой сейчас особенно много. И в этом смысле задача и средств массовой информации Республики Беларусь, и идеологической вертикали состоит в том, чтобы достойно представлять те идеи, которые важны для нашей страны, которые способствуют ее развитию, делать их привлекательными. С тем, чтобы молодежь и другие слои общества принимали их в свое сознание и делали их частью своей культуры".
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Также эксперты комментируют тезис белорусского лидера о том, что в эпоху гибридных войн и "цветных революций" мы уже не наблюдаем за подобными сценариями со...
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