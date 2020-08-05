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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Романов: Необходимо обеспечивать защиту умов людей от деструктивной информации Также эксперты комментируют тезис белорусского лидера о том, что в эпоху гибридных войн и "цветных революций" мы уже не наблюдаем за подобными сценариями со...

Также эксперты комментируют тезис белорусского лидера о том, что в эпоху гибридных войн и "цветных революций" мы уже не наблюдаем за подобными сценариями со стороны, а фактически втянуты в такие конфликты. Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. С этой целью широко используется интернет, мессенджеры и социальные сети.