ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олег Романов: Необходимо обеспечивать защиту умов людей от деструктивной информации

05.08.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Также эксперты комментируют тезис белорусского лидера о том, что в эпоху гибридных войн и "цветных революций" мы уже не наблюдаем за подобными сценариями со стороны, а фактически втянуты в такие конфликты. Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. С этой целью широко используется интернет, мессенджеры и социальные сети. 

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Основной параметр национальной безопасности - это информационная безопасность. Необходимо обеспечивать защиту умов людей, и не только молодежи, но и представителей разных поколений от деструктивной информации, которой сейчас особенно много. И в этом смысле задача и средств массовой информации Республики Беларусь, и идеологической вертикали состоит в том, чтобы достойно представлять те идеи, которые важны для нашей страны, которые способствуют ее развитию, делать их привлекательными. С тем, чтобы молодежь и другие слои общества принимали их в свое сознание и делали их частью своей культуры".


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также эксперты комментируют тезис белорусского лидера о том, что в эпоху гибридных войн и "цветных революций" мы уже не наблюдаем за подобными сценариями со...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вадим Богуш: Реализовать себя как профессионала и построить свою семью - вещи, на которых основано устойчивое развитие любой нации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика