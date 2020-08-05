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Вадим Богуш: Реализовать себя как профессионала и построить свою семью - вещи, на которых основано устойчивое развитие любой нации
05.08.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкономика, медицина, социальная сфера и образование. Президент четко обозначил: государство и впредь будет поддерживать молодежь и делать все для того, чтобы будущее Беларуси строили умные и талантливые люди.
Вадим Богуш, ректор БГУИР: "Реализовать себя как профессионала и построить свою молодую семью - это те вещи, на которых основано устойчивое развитие любой нации. Президент подчеркнул, что это и будет приоритетом поддержки".
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Вадим Богуш: Реализовать себя как профессионала и построить свою семью - вещи, на которых основано устойчивое развитие любой нации
Экономика, медицина, социальная сфера и образование. Президент четко обозначил: государство и впредь будет поддерживать молодежь и делать все для того, чтобы...
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