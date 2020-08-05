Задержан один из руководителей инициативы «Честные люди». И семь наблюдателей по всей стране

Источник материала: Tut.by

4 августа в Минске задержали Илью Шапотковского, одного из руководителей инициативы «Честные люди». По предварительной информации, за ним пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в рамках «дела Белгазпромбанка». Всего в Беларуси ко второму дню досрочного голосования задержано семь наблюдателей «Честных людей».



Илья Шапотковский Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Илья Шапотковский с первых дней существования штаба Виктора Бабарико принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на выборах президента Илья активно участвовал в работе инициативы «Честные люди». О себе рассказывает : «отец троих детей, бизнесмен в разных сферах, в том числе в финтехе, который координирует проекты».

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Илью Шапотковского задержали в Минске 4 августа. По предварительной информации, за ним пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в рамках «дела Белгазпромбанка». Вчера на допрос в ДФР также возили директора ООО «Хайв Проджект» (MolaMola и Ulej.by) Алину Лисакович. После допроса ее отпустили, но забрали мобильный телефон. У Ильи Шапотковского допрос проходит сегодня, 5 августа, сообщает spring96.org .

Также на сегодня известно о семи задержаниях наблюдателей от «Честных людей».

— Правовых оснований для этого мы не видим: наблюдатели не нарушали законодательство, не препятствовали работе комиссии, вели себя корректно, — отмечается в заявлении инициативы. — Часто основаниями для задержания озвучивается жалобы со стороны председателей комиссии на фактическое присутствие наблюдателей, не вошедших в «первую тройку» на территории участка. Это, по их мнению, мешает работе комиссии, создает нервозную обстановку. Мы считаем, что это делается именно для ограничения присутствия независимых наблюдателей на участках.

Четырех человек из РУВД Первомайского района Витебска освободили и принесли извинения: на территории школ, где расположены участки, находиться можно. Информации в отношении других задержанных в данный момент не имеется.