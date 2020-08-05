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Правозащитники сообщают о многочисленных задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках
05.08.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В различных регионах Беларуси многих независимых наблюдателей 5 августа задержали прямо на избирательных участках. Об этом
В среду, 5 августа, в столице и других городах страны с избирательных участков, где со вчерашнего дня проходит досрочное голосование по выборам президента, поступают сообщения о задержании независимых наблюдателей.
Как сообщают правозащитники «Весны», в Минске с участка № 35 Московского района милиция забрала в РУВД для профилактической беседы наблюдателя Наталью Маньковскую. Ранее сообщалось о
В Минской области на участке № 20 городского поселка Смиловичи Червенского района милицией был задержан наблюдатель Ярослав Недосекин: он отказался покинуть участок, когда не обнаружил себя в списке наблюдателей, который, по словам председателя комиссии, был изменен.
В Витебске на избирательных участках, расположенных в средней школе № 25, как сообщила правозащитникам наблюдатель Ирина Третьякова, милиция, прибывшая на вызов членов комиссии, задержала четверых человек. На избирательном участке № 12 были задержаны наблюдатели Андрей Кешанюк и Галина Могучая, которым председатель комиссии разрешила наблюдать за ходом голосования из коридора, но директор школы оказалась против — теперь на них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. Их, а также еще двоих наблюдателей с расположенных в том же здании участков № 13 и № 14 забрали в РОВД Первомайского района Витебска.
Также одного независимого наблюдателя задержали возле избирательного участка в Бобруйске. Как сообщил правозащитникам независимый наблюдатель Сяржук Латинский, рядом с участком № 30 Ленинского района был задержан его коллега Владимир Михолап, который находился снаружи, так как не был допущен в помещение. Председатель комиссии вызвала милицию, так как мужчина якобы мешал ее работе. Его отправили отбывать административный арест на 10 суток, к которому он был приговорен за участие в «Цепи солидарности» 19 июля.
Напомним, задержания независимых наблюдателей
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Правозащитники сообщают о многочисленных задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках
В различных регионах Беларуси многие независимые наблюдатели 5 августа были задержаны на избирательных участках.
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