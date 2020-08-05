Правозащитники сообщают о многочисленных задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках

Источник материала: Tut.by

В различных регионах Беларуси многих независимых наблюдателей 5 августа задержали прямо на избирательных участках. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В среду, 5 августа, в столице и других городах страны с избирательных участков, где со вчерашнего дня проходит досрочное голосование по выборам президента, поступают сообщения о задержании независимых наблюдателей.

Как сообщают правозащитники «Весны», в Минске с участка № 35 Московского района милиция забрала в РУВД для профилактической беседы наблюдателя Наталью Маньковскую. Ранее сообщалось о задержании на участке № 64 Заводского района столицы наблюдателя Инны Добротвор, которая возмутилась тем, что ей отказали в доступе в помещение участка. В итоге после установления личности в РУВД ее отпустили.

В Минской области на участке № 20 городского поселка Смиловичи Червенского района милицией был задержан наблюдатель Ярослав Недосекин: он отказался покинуть участок, когда не обнаружил себя в списке наблюдателей, который, по словам председателя комиссии, был изменен.

В Витебске на избирательных участках, расположенных в средней школе № 25, как сообщила правозащитникам наблюдатель Ирина Третьякова, милиция, прибывшая на вызов членов комиссии, задержала четверых человек. На избирательном участке № 12 были задержаны наблюдатели Андрей Кешанюк и Галина Могучая, которым председатель комиссии разрешила наблюдать за ходом голосования из коридора, но директор школы оказалась против — теперь на них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. Их, а также еще двоих наблюдателей с расположенных в том же здании участков № 13 и № 14 забрали в РОВД Первомайского района Витебска.

Также одного независимого наблюдателя задержали возле избирательного участка в Бобруйске. Как сообщил правозащитникам независимый наблюдатель Сяржук Латинский, рядом с участком № 30 Ленинского района был задержан его коллега Владимир Михолап, который находился снаружи, так как не был допущен в помещение. Председатель комиссии вызвала милицию, так как мужчина якобы мешал ее работе. Его отправили отбывать административный арест на 10 суток, к которому он был приговорен за участие в «Цепи солидарности» 19 июля.

Напомним, задержания независимых наблюдателей начались в первый день досрочного голосования — 4 августа. В Минске на избирательных участках были задержаны Иван Дубовик и Олег Гиргенсон, а в Могилеве — Андрей Застрелов.