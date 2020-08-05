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Министр внутренних дел Юрий Караев проголосовал досрочно

05.08.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свой гражданский долг исполнил сегодня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Руководитель милицейского ведомства проголосовал досрочно на одном из избирательных участков по улице Лобанка в Минске. Юрий Караев отметил, что в основной день выборов он как правоохранитель будет на рабочем месте. И главная задача - обеспечить общественный порядок.
 
Теги: Минск
 
 
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Свой гражданский долг исполнил сегодня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Руководитель милицейского ведомства проголосовал досрочно на одном из...
 
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