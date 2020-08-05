Мнение. Как мы будем жить, зависит в первую очередь от нас самих, от каждого гражданина нашего государства

Источник материала: Полесская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Своими впечатлениями и мнением поделился

участник мероприятия Наталья ПОДОМАЦКАЯ,

директор ЧУП «Пинский кооппром»:

– В Послании парламенту и белорусскому народу Глава государства А.Г. Лукашенко обозначил ключевые направления, в рамках которых мы должны двигаться в дальнейшем, и обратил внимание на те моменты, которые наиболее волнуют людей. Как мы будем жить, зависит в первую очередь от нас самих, от каждого гражданина нашего государства. Нужно работать с полной отдачей и думать о том, какой страну передать будущим поколениям. Мне, как директору предприятия, важно, чтобы набирала обороты экономика, развивался агропромышленный комплекс, так как мы работаем в этой сфере, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси. Если говорить об общих впечатлениях от мероприятия, то скажу, что выступление Александра Григорьевича было очень эмоциональным и искренним.