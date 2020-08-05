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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Харитончик: Президент четко показал, что инвестиции не придут ниоткуда Экономика, медицина, социальная сфера и образование. Президент четко обозначил: в ближайшее время в каждом регионе необходимо реализовать по одному крупному...

Экономика, медицина, социальная сфера и образование. Президент четко обозначил: в ближайшее время в каждом регионе необходимо реализовать по одному крупному проекту, а в районах - построить одно-два небольших предприятия. Деньги из ниоткуда не берутся - их надо заработать.