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Сергей Харитончик: Президент четко показал, что инвестиции не придут ниоткуда
05.08.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкономика, медицина, социальная сфера и образование. Президент четко обозначил: в ближайшее время в каждом регионе необходимо реализовать по одному крупному проекту, а в районах - построить одно-два небольших предприятия. Деньги из ниоткуда не берутся - их надо заработать.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "Тот рост, которые обещают некоторые наши кандидаты в Президенты, что в десять раз мы увеличим доходы населения, категорически нельзя согласиться с этим. Президент четко показал, что инвестиции не придут ниоткуда. Сегодня в условиях падения крупных развитых стран у нас нет оснований даже ожидать, что мы получим эти инвестиции. И что у нас в итоге остается? В итоге остается только наш традиционный ресурс - это наш труд и наш ум. И только благодаря этому мы можем повышать свое благосостояние".
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Экономика, медицина, социальная сфера и образование. Президент четко обозначил: в ближайшее время в каждом регионе необходимо реализовать по одному крупному...
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