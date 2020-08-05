Мнение. Система образования Беларуси способна вырастить достойных граждан

Источник материала: Полесская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Своими впечатлениями и мнением поделился

участник мероприятия Виктор ГАВРИЛОВИЧ,

начальник отдела по образованию Пинского райисполкома:

– В Беларуси очень много внимания уделяется сфере образования, молодежи, подрастающему поколению в целом. Я считаю, что наша система образования, которая имеет корни от сильной советской школы, способна вырастить достойных граждан, тех, кто, как отметил Глава государства, будет двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной. Мы понимаем, что поддержка молодежи, сохранение квалифицированных кадров, закрепление молодых специалистов – ключевые направления в развитии нашего региона и всей страны.