Мнение. Система образования Беларуси способна вырастить достойных граждан

– В Беларуси очень много внимания уделяется сфере образования, молодежи, подрастающему поколению в целом. Я считаю, что наша система образования, которая имеет корни от сильной советской школы, способна вырастить достойных граждан, тех, кто, как отметил Глава государства, будет двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной. Мы понимаем, что поддержка молодежи, сохранение квалифицированных кадров, закрепление молодых специалистов – ключевые направления в развитии нашего региона и всей страны.