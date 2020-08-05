Мнение. В выступлении Президента прозвучали важные для каждого человека вопросы

Источник материала: Полесская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Своими впечатлениями и мнением поделился

участник мероприятия Сергей КРЫЛЬЧУК,

директор ОАО «Лопатино»:

– Меня, как руководителя сельхозпредприятия, особенно интересовали вопросы, касающиеся развития сельскохозяйственной отрасли. Сегодня нет необходимости в приватизации земель сельскохозяйственного назначения, и это подчеркнул Глава государства. В настоящее время любой желающий землю может взять в аренду, и если у человека есть желание работать, он будет работать, независимо от того, какая это форма собственности. Кроме того, в выступлении прозвучали важные для каждого человека вопросы: повышение уровня и качества жизни, развитие системы оплаты труда и пенсионной системы, здравоохранения и так далее. Все это реализуется благодаря социально ориентированной политике государства, в том числе и у нас в районе.