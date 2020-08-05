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Мнение. Наша земля должна быть, как сказал Президент, чистая и светлая, честная и красивая… Это так, и мы её очень любим

05.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Вчера Глава государства А.Г. Лукашенко обратился к парламенту и белорусскому народу с ежегодным Посланием.

Мнение. Наша земля должна быть, как сказал Президент, чистая и светлая, честная и красивая… Это так, и мы её очень любим

С.В. Мокич.

Своими впечатлениями от выступления Президента
поделился Сергей МОКИЧ,
главный агроном ОАО «Ласицк»:

– Смотрел выступление А.Г. Лукашенко по телевизору, придя с работы. Мне, как жителю района, особенно было приятно, что Президент никогда не обходит вниманием жителей села. И в Послании он еще раз сделал акцент, что люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Конечно, сделано немало, но хотелось бы, чтобы все агрогородки, деревни, маленькие населенные пункты были в образцовом порядке, чтобы не осталось бесхозной заброшенной земли, домов и усадеб. Читая нашу местную газету, бывая в разных концах района, я вижу, что процесс благоустройства и улучшения инфраструктуры наших деревень идет постоянно. Уверен, что он будет продолжен. Наша земля должна быть, как сказал Президент, чистая и светлая, честная и красивая… Это так, и мы ее очень любим.

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