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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске открылся многофункциональный спортивный комплекс Еще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка в студгородке открылся многофункциональный спортивный комплекс. Просторные залы оборудованы...

Еще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка в студгородке открылся многофункциональный спортивный комплекс. Просторные залы оборудованы современными тренажерами, чтобы профессиональные акробаты, фигуристы, гребцы могли готовиться к международным стартам, а жители района заниматься фитнесом или арендовать площадки для игры в мини-футбол, гандбол, баскетбол.Как спортивные центры становятся в шаговой доступности для каждого - репортажЭто яркий пример того, как в короткие сроки современные здания меняют профиль. Этот комплекс был построен ко Вторым Европейским играм и стал крупной фуд-корт-зоной. А сегодня - многофункциональный спортивный объект, которого в этом микрорайоне не хватало.Гребцы сразу оценили современные тренажеры в просторных залах. А в светлом хореографическом классе у станков свою физическую подготовку и точность исполнения сложных элементов будут оттачивать фигуристы.По соседству со спортсменами фигурного катания - акробаты. Константин Евстафеев и Анна Касьян - серебряные призеры чемпионатов мира и Европы.Для любителей баскетбола, гандбола либо мини-футбола есть возможность арендовать просторные площадки. Таким образом, спортивный центр такого масштаба в микрорайоне Малиновка будет востребован круглый год.