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В Минске открылся многофункциональный спортивный комплекс
05.08.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка в студгородке открылся многофункциональный спортивный комплекс. Просторные залы оборудованы современными тренажерами, чтобы профессиональные акробаты, фигуристы, гребцы могли готовиться к международным стартам, а жители района заниматься фитнесом или арендовать площадки для игры в мини-футбол, гандбол, баскетбол.
Как спортивные центры становятся в шаговой доступности для каждого - репортаж Юлии Токарь.
Это яркий пример того, как в короткие сроки современные здания меняют профиль. Этот комплекс был построен ко Вторым Европейским играм и стал крупной фуд-корт-зоной. А сегодня - многофункциональный спортивный объект, которого в этом микрорайоне не хватало.
Виктор Винник, тренер детско-юношеской спортивной школы по гандболу имени С. П. Мироновича: "Это очень знаковое событие. Хочется, чтобы по городу как можно больше открылось центров в шаговой доступности. Чтобы дети могли посещать эти залы и развиваться, чтобы в дальнейшем становиться профессиональными спортсменами".
Гребцы сразу оценили современные тренажеры в просторных залах. А в светлом хореографическом классе у станков свою физическую подготовку и точность исполнения сложных элементов будут оттачивать фигуристы.
Максим Рыженков, первый заместитель руководителя Администрации Президента Беларуси: "Мы не строим зданий только ради инфраструктуры. И поэтому, когда мы его строили для питания наших атлетов, зарубежных гостей, сразу же было в планах переоборудовать его под спортивную инфраструктуру. И, конечно, сегодня это база в первую очередь СДЮШОР по фигурному катанию. Конечно, они получили современные фитнес-залы, аэробики, хореографии, что очень важно для подготовки фигуристов".
По соседству со спортсменами фигурного катания - акробаты. Константин Евстафеев и Анна Касьян - серебряные призеры чемпионатов мира и Европы.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: "Условия, которые здесь созданы, позволяют тренироваться и национальным командам, и вы абсолютно правильно заметили: он строился с тем, чтобы и предоставлять услуги населению. И учитывая, что он находится на территории студдеревни, это отличная возможность у нашей молодежи заниматься спортом".
Для любителей баскетбола, гандбола либо мини-футбола есть возможность арендовать просторные площадки. Таким образом, спортивный центр такого масштаба в микрорайоне Малиновка будет востребован круглый год.
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Еще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка в студгородке открылся многофункциональный спортивный комплекс. Просторные залы оборудованы...
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