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Под Березой два лейтенанта спасли двух тонущих в карьере подростков
05.08.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На меловом карьере под Березой лейтенанты Иван Прилепа и Егор Лиша спасли тонущих подростков, сообщает
3 августа возле мелового карьера вблизи Березы Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков.
Лейтенанты бросились в воду, вытащили подростков отвезли их и в центральную районную больницу. Там подросткам оказали необходимую помощь и отпустили домой.
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Лейтенанты бросились в воду и вытащили детей.
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