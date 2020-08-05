Коррупция в витебской потребкооперации: возбуждено 6 уголовных дел

Источник материала: Tut.by

Нескольких сотрудников витебской потребкооперации подозревают в коррупции. Возбуждено шесть уголовных дел, сообщает МВД.





Руководителя Шарковщинского консервного завода и сотрудников Поставского райпо подозревают в получении взяток, а Городокского райпо — в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями. Руководители оршанской фирмы причастны к передаче денег Шарковщинскому консервному заводу.

С 2018 по 2020 годы работники перерабатывающих предприятий создавали излишки мяса — благодаря фальсификациям в документах. Например, занижали реальный вес скота на убой, либо мясо второй категории определяли в тощую.

Затем мясо воровали и продавали коммерсантам.

Работники потребкооперации получали от коммерсантов взятки — в виде доплат за монопольное право фирмы быть единственным закупщиком мяса.

На Шарковщинском консервном заводе выявили хищение излишков мяса на более чем 6 тысяч рублей. Его сотрудники также получили около 30 тысяч рублей взяток.

В Городокском райпо работник похитил мяса на более чем 53 тысячи рублей, а сотрудник Поставского райпо получил взятками свыше 7 тысяч рублей.

Возбуждено шесть уголовных дел за хищения путем использования служебного положения, а также получение и дачу взяток, в том числе представителями фирмы.