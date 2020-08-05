|
Коррупция в витебской потребкооперации: возбуждено 6 уголовных дел
05.08.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нескольких сотрудников витебской потребкооперации подозревают в коррупции. Возбуждено шесть уголовных дел, сообщает МВД.
Руководителя Шарковщинского консервного завода и сотрудников Поставского райпо подозревают в получении взяток, а Городокского райпо — в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями. Руководители оршанской фирмы причастны к передаче денег Шарковщинскому консервному заводу.
С 2018 по 2020 годы работники перерабатывающих предприятий создавали излишки мяса — благодаря фальсификациям в документах. Например, занижали реальный вес скота на убой, либо мясо второй категории определяли в тощую.
Затем мясо воровали и продавали коммерсантам.
Работники потребкооперации получали от коммерсантов взятки — в виде доплат за монопольное право фирмы быть единственным закупщиком мяса.
На Шарковщинском консервном заводе выявили хищение излишков мяса на более чем 6 тысяч рублей. Его сотрудники также получили около 30 тысяч рублей взяток.
В Городокском райпо работник похитил мяса на более чем 53 тысячи рублей, а сотрудник Поставского райпо получил взятками свыше 7 тысяч рублей.
Возбуждено шесть уголовных дел за хищения путем использования служебного положения, а также получение и дачу взяток, в том числе представителями фирмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено шесть уголовных дел.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)