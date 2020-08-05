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Не только Солодуха. Чем заняты площадки в Минске, которые выделили кандидатам для митингов

05.08.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть площадок выделили в Минске для проведения митингов кандидатам в президенты Беларуси. Это места совсем не в центре, в городе полно более популярных площадок. Но ближе к выборам именно агитационные точки понадобились для районных праздников. Пока в парке Дружбы народов будет петь Солодуха, в Тучинском сквере — современная йога и выступление фольклорного коллектива. Посмотрели, где еще могло бы не найтись места Светлане Тихановский (и не только ей) с предвыборными митингами.

Парк Дружбы народов: Минобороны и Солодуха


Площадка в парке Дружбы народов показала, что может вмещать десятки тысяч человек — 30 июля там уже проходил митинг Светланы Тихановской. Завтра, 6 августа, штаб кандидата хочет провести там еще один. Но судьба этого митинга туманна: в тот же вечер на то же место едет Минобороны с Солодухой и выставкой военной техники — отмечать День железнодорожных войск.

А еще на неделе с 3 по 8 августа там проходят концерты музыкального проекта «Классика без границ».

— Также у меня есть информация от волонтеров о том, что и на других площадках, выделенных для проведения агитационных митингов и пикетов, установлены сцены и планируется проведение мероприятий, не связанных с избирательной кампанией, — написала Светлана Тихановская в своей жалобе в Мингорисполком на ситуацию по митингу в парке Дружбы народов.

Ответа от городских властей на жалобу пока нет. Между тем, именно решением Мингорисполкома № 2054 определялись конкретные места для митингов и пикетов.

Парк имени Грековой: «Краски лета» и «Достижения района»


В парке имени Грековой 3 — 8 августа — районные праздники «Краски лета», сообщает сайт администрации Ленинского района Минска.

Время активностей такое же, как и на других точках — с 15.00 до 21.30. Описание скудное, сложно понять, что именно там будет происходить. Например, тема мероприятия 6 августа — «Прикоснись к природе сердцем», 7 и 8 числа — «Достижения района» и «Суббота спортивная».

Тучинский сквер: праздники спорта, здоровья, смеха и веселья, с дискотеками


Площадка Тучинского сквера чрезвычайно востребована в эти дни, иногда даже не с обеда, а с утра до позднего вечера. Администрация Фрунзенского района расписала программу подробно.

Например, сегодня, 5 августа, там музыкальный праздник «Время выбрало нас», а еще конкурс рисунка от БРСМ и многое другое. 6 августа там пройдет «Праздник здоровья и спорта». Сначала будут спортивные состязания и активные игры, а с 18.00 и до 21.30 выступят артисты белорусской эстрады, фольклорный коллектив «Белорусский гостинец». Все это разбавит перерыв на «современную йогу».

7 августа с 15.30 до 21.30 в Тучинском сквере «Праздник смеха и веселья», а 8 числа — мероприятие под названием «Лето — маленькая жизнь». По вечерам будет дискотека.

Парк имени 50-летия Октября: «Чистый голос» и не только


Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября — в Заводском районе Минска. 6 августа здесь запланировали молодежную акцию #Разам, пишет местная администрация.

Выступят вокальная группа «Чистый голос», есть в афише и другие артисты.

Киевский сквер и сквер Жукова


На сайте администрации Центрального района о мероприятиях в Киевском сквере информации нет, однако коллегам из «Еврорадио» рассказали, что там будет «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».


Похожая история со сквером Жукова, уже в Московском районе Минска. Говорят, 6 августа там будет спортивно-оздоровительный праздник «Беларусиада». Но программу мероприятия мы не нашли.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока в парке Дружбы народов будет петь Солодуха, в Тучинском сквере - современная йога и выступление фольклорного коллектива. Посмотрели, где еще могло бы не...
 
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