﻿ Может ли участковая комиссия запретить фотографировать бюллетень? Отвечаем на актуальный вопрос. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Может ли участковая комиссия запретить фотографировать бюллетень? Отвечаем на актуальный вопрос

05.08.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В стране стартовало досрочное голосование, и в соцсетях стали появляться фотографии объявлений на участках: «Фото- и видеосъемка запрещена». При этом Избирательный кодекс не запрещает фотографировать свой бюллетень. Так все-таки можно или нельзя снимать? На вопрос отвечает юрист-правозащитник Алексей Козлюк.


Кабинки в этом году без штор. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В этой избирательной кампании один из самых популярных вопросов: можно ли сфотографировать свой бюллетень? Появился он после того, как онлайн-платформа «Голос» обратилась к избирателям с просьбой в день выборов сфотографировать свой бюллетень и отправить в чат-бот.

Как уже рассказывал TUT.BY, в ст. 9 Избирательного кодекса Беларуси говорится: «Голосование на выборах и референдуме является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается». А координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович пояснял: тайна голосования — это то, что принадлежит самому избирателю. И он сам решает: фотографировать бюллетень или нет. Он может снять его, чтобы, например, показать близким и друзьям.

TUT.BY направил письмо в ЦИК с вопросом, можно ли снимать свой бюллетень. И получил ответ за подписью главы ЦИК Лидии Ермошиной:

«Фотографирование бюллетеней и размещение фотографий в социальных сетях избирательным законодательством не предусмотрено».

Точно так же не предусмотрен законодательством и запрет на съемку. Однако когда в день досрочного голосования открылись избирательные участки, на некоторых заметили объявление: «Фото- и видеосъемка запрещена. Основание — протокол заседания участковой комиссии по выборам».

Так может ли участковая комиссия запретить фотографировать? Неужели местный протокол важнее Избирательного кодекса?

—  В белорусском законодательстве установлена определенная иерархия нормативно-правовых актов. На вершине стоит Конституция, далее идут решения республиканских референдумов, затем законодательные акты, в которые входят декреты, указы, законы, кодексы. И только на самых последних строчках — «нормативные правовые акты иных нормотворческих органов (должностных лиц)». И нижестоящие акты не могут противоречить вышестоящим, — объясняет юрист-правозащитник Алексей Козлюк. — Если речь идет о правах граждан, то нижестоящие акты не могут вводить дополнительные ограничения, которые не предусмотрены законодательными актами, в том числе Избирательным кодексом.

И приводит пример: в Конституции говорится, что человек имеет право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, и локально-нормативные акты не могут это право ограничить.

— Что делать избирателю, если он решил сфотографировать бюллетень, а ему запрещают?

 — А каким образом это можно сделать? Здесь нет правонарушения, которое по законодательству следует немедленно пресекать, — отвечает Алексей Козлюк.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране стартовало досрочное голосование, и в соцсетях стали появляться фотографии объявлений на участках: «Фото- и видеосъемка запрещена». При этом...
 
Новости дня
Новости общества
 
На мінулым тыдні на Глушчыне ўжо ў трэці раз прайшла народна-патрыятычная акцыя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі “Мы — разам”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика