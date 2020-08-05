Может ли участковая комиссия запретить фотографировать бюллетень? Отвечаем на актуальный вопрос

Источник материала: Tut.by

В стране стартовало досрочное голосование, и в соцсетях стали появляться фотографии объявлений на участках: «Фото- и видеосъемка запрещена». При этом Избирательный кодекс не запрещает фотографировать свой бюллетень. Так все-таки можно или нельзя снимать? На вопрос отвечает юрист-правозащитник Алексей Козлюк.



Кабинки в этом году без штор. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В этой избирательной кампании один из самых популярных вопросов: можно ли сфотографировать свой бюллетень? Появился он после того, как онлайн-платформа «Голос» обратилась к избирателям с просьбой в день выборов сфотографировать свой бюллетень и отправить в чат-бот.

Как уже рассказывал TUT.BY, в ст. 9 Избирательного кодекса Беларуси говорится: «Голосование на выборах и референдуме является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается». А координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович пояснял: тайна голосования — это то, что принадлежит самому избирателю. И он сам решает: фотографировать бюллетень или нет. Он может снять его, чтобы, например, показать близким и друзьям.

TUT.BY направил письмо в ЦИК с вопросом, можно ли снимать свой бюллетень. И получил ответ за подписью главы ЦИК Лидии Ермошиной:

«Фотографирование бюллетеней и размещение фотографий в социальных сетях избирательным законодательством не предусмотрено».

Точно так же не предусмотрен законодательством и запрет на съемку. Однако когда в день досрочного голосования открылись избирательные участки, на некоторых заметили объявление: «Фото- и видеосъемка запрещена. Основание — протокол заседания участковой комиссии по выборам».

Так может ли участковая комиссия запретить фотографировать? Неужели местный протокол важнее Избирательного кодекса?

— В белорусском законодательстве установлена определенная иерархия нормативно-правовых актов. На вершине стоит Конституция, далее идут решения республиканских референдумов, затем законодательные акты, в которые входят декреты, указы, законы, кодексы. И только на самых последних строчках — «нормативные правовые акты иных нормотворческих органов (должностных лиц)». И нижестоящие акты не могут противоречить вышестоящим, — объясняет юрист-правозащитник Алексей Козлюк. — Если речь идет о правах граждан, то нижестоящие акты не могут вводить дополнительные ограничения, которые не предусмотрены законодательными актами, в том числе Избирательным кодексом.

И приводит пример: в Конституции говорится, что человек имеет право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, и локально-нормативные акты не могут это право ограничить.

— Что делать избирателю, если он решил сфотографировать бюллетень, а ему запрещают?

— А каким образом это можно сделать? Здесь нет правонарушения, которое по законодательству следует немедленно пресекать, — отвечает Алексей Козлюк.