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Летняя юбка в горох. Трендовые лозунги и образы

05.08.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Образ скучный, простоватый, неудачный. Юбка в горох не получает никакой поддержки от верха и обуви. Скорее, наоборот, они всячески пытаются ее испортить. Блузка бесформенная, скорее, домашняя. И скрывает фигуру. Мюли тоже слишком похожи на домашние тапочки. Юбка - легкая, летняя, романтичная и достойна компании поинтереснее.

Что в тренде?

Если гороховый принт кажется вам простым и предсказуемым, значит, вы не видели последних модных коллекций. Рисунок, на Западе известный как "полька дот", а у нас ласково именуемый горошком, дизайнеры одежды в этом сезоне сделали объектом оригинальных экспериментов. И вот основные трендовые лозунги. 

Гороха много не бывает! В одном луке и даже в одном платье часто комбинируются разные варианты знаменитого принта.

Еще больше романтики. Польку дот летом-2020 размещают на полупрозрачных тканях, бережно укутывают тюлем. И это завораживает и впечатляет.

Даешь микс принтов! Горошек сейчас сочетают с полоской и клеткой, с цветами и тропическими растениями. Получается эффектно. 

Трендовый образ № 1

Свежесть и романтика! Что еще нужно для комфортного лета? Грамотно использованы тренды сезона: это кроше, игра инвертных принтов. Юбка молочная в коричневый горох, а шелковый платок - наоборот. Коричневый с молочными горошинами. На пользу образу многообразие фактур. Вязаная юбка, атласная юбка и кожаные аксессуары. Минималистичные босоножки на низком ходу и маленькая сумочка в одном бордовом оттенке. Форму гороха поддерживают округлые очки и серьги (тоже в коричневой гамме). Женственный и одновременно практичный образ на каждый день.   

Трендовый образ № 2

Изысканный лук для современных леди. Это утонченная романтика и высокий стиль из простых компонентов.   Костюм, выдержанный в бежевых тонах, выглядит статусно. Респекта также добавляют жакет, лаконичная сумка и каблуки. За романтику отвечает рисунок полька-дот и бант на блузе. А за оригинальность - сочетание разных гороховых принтов. Интересный нюанс - в роли контрастного пояса выступает шелковый платок.

 
 
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Антиобраз Образ скучный, простоватый, неудачный. Юбка в горох не получает никакой поддержки от верха и обуви. Скорее, наоборот, они всячески пытаются ее испортить....
 
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