|
Прогноз погоды на 6 августа
05.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Калининградской областью России. Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. Днем 6 августа (четверг) по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Калининградской областью России. Внимание! Предупреждение о неблагоприятном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)