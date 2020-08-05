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Как убрать пластилиновые пятна с мебели из пластмассы

05.08.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Милота! Вот так выглядит рабочее место творческого ребенка после сеанса лепки из пластилина на фото Instagram у гордых мамочек. А вот так  в реальности. И бесследно оттереть липкую субстанцию с пластмассовой поверхности - задача не из простых. Но ведь имеются лайфхаки, которые, правда, требуют проверки. Убрать пластилиновые пятна с мебели из пластмассы сегодня попробуем при помощи растительного масла, пластиковой карты и мыла, пищевой соды, а также моющего трио: из уксуса, средства для мытья посуды и все той же соды.

Тестирование

1. Не зря я не выбросила банковскую карточку с истекшим сроком. Ею очень удобно соскребать фрагменты пластилина, не царапая при этом пластмассу. После того как основная его масса удалена механически, остатки отмываем мыльной водой.  

2. Растительное масло готово к бою с липким загрязнением. Говорят, если предварительно смазать им пластилиновые пятна, их легче будет отскребать. Пластилин действительно утратил часть липучих свойств, но станет ли пластмасса идеально чистой? Скоро узнаем. 

3. Готовим пасту из соды и небольшого количества воды. Размешиваем и равномерно покрываем ею испачканную мебель. Оставляем на 10 минут, а после оттираем шершавой частью губки. Приходится прикладывать серьезные усилия, но процесс движется. 

4. Химическая лаборатория на дому: соединяем в одной емкости средство для мытья посуды, несколько ложек соды и столовый уксус. Бурная реакция. Пенистое чистящее средство - гроза пластилина – готово. Смачиваем в нем губку и усердно трем. Нелегкий труд, но главное, чтобы он не был напрасным.

Итоги и оценки

Участок под № 1чист, но неидеально. Карточка и мыло не смогли до конца справиться с черным пластилином. 
Растительное масло тоже справилось, но с натяжкой. Если присмотреться придирчиво, то можно заметить микрочастицы пластилина. 
Содовая паста равномерно закрасила белую поверхность в нежные оттенки пластилина. Не рекомендую.
Браво самодельной химии! Средство для посуды, сода и уксус вместе сработали на отлично. Пластмассовая поверхность снова белоснежная. 

 
 
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Милота! Вот так выглядит рабочее место творческого ребенка после сеанса лепки из пластилина на фото Instagram у гордых мамочек. А вот так  в реальности. И бесследно...
 
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