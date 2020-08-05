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«В законе нет понятия «оскорбление чувств». Могут ли снимать бело-красно-белый флаг с балкона?
05.08.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 августа с балкона в доме по улице Гая в Минске
— Я не знаю ни одного закона, который бы запрещал у себя на балконе повесить бело-красно-белый или любой другой флаг, — говорит юрист и правозащитник Валентин Стефанович. — Бело-красно-белый флаг и Погоня — наши исторические символы. Напомню, именно под этими символами в 1994 году президент принимал присягу. Заявление о том, что это оскорбляет чьи-то чувства просто беспочвенны. Завтра кого-то оскорбит флаг, допустим, Венесуэлы или флаг СССР, и милиция будет его снимать? Кроме того, обратите внимание, как изымали флаг, то есть имущество человека. Сотрудники милиции не связались с гражданкой, не вызвали ее для дачи пояснений, не составили протокол, не выдали ей копию, — все это грубое нарушение закона, и я бы советовал каждое нарушений обжаловать.
Последние дни сообщается, что бело-красно-белые флаги снимают с балконов в Минске, Витебске и других городах.
— Было время, когда товары с символикой стали свободно продавать, — отмечает собеседник. — Сейчас мы видим возвращение к репрессиям. Но закон не запрещает носить или вывешивать у себя дома бело-красно-белый флаг и Погоню. Подчеркиваю, это исторические символы, не запрещенные,
Как сообщила TUT.BY владелица изъятого флага, никто из милиции с ней до сих пор не связался.
— Я пыталась сама дозвониться, приходила в ближайший опорный пункт — бесполезно, все на выборах и никто не может мне ничего объяснить, — говорит Анастасия. — В тот же день я
Напомним, в июле житель Новой Боровой рассказывал TUT.BY, что к нему приходил участковый по поводу бело-красно-белого флага в окне. По словам минчанина, милиционер при этом
Мы обратились в ГУВД Мингорисполкома с просьбой пояснить, почему сотрудники милиции не связались с владелицей флага на улице Гая, не оформили протокол изъятия и в рамках какой статьи КоАП проводится проверка. И сообщим позицию минской милиции, как только пресс-служба ответит нам.
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С владелицей флага так до сих пор никто из милиции не связался.
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