ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«В законе нет понятия «оскорбление чувств». Могут ли снимать бело-красно-белый флаг с балкона?

05.08.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

3 августа с балкона в доме по улице Гая в Минске милиция сняла бело-красно-белый флаг с Погоней. Как стало известно позже, поступило заявление от гражданина, которого «оскорбляет» флаг, и теперь милиция проводит проверку. Однако с владелицей флага, которая повесила его у себя на балконе, так до сих пор никто из милиции не связался, ей не выдали копию протокола изъятия флага. Более того, непонятно вообще, к какой статье могут подвести эту историю.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я не знаю ни одного закона, который бы запрещал у себя на балконе повесить бело-красно-белый или любой другой флаг, — говорит юрист и правозащитник Валентин Стефанович. — Бело-красно-белый флаг и Погоня — наши исторические символы. Напомню, именно под этими символами в 1994 году президент принимал присягу. Заявление о том, что это оскорбляет чьи-то чувства просто беспочвенны. Завтра кого-то оскорбит флаг, допустим, Венесуэлы или флаг СССР, и милиция будет его снимать? Кроме того, обратите внимание, как изымали флаг, то есть имущество человека. Сотрудники милиции не связались с гражданкой, не вызвали ее для дачи пояснений, не составили протокол, не выдали ей копию, — все это грубое нарушение закона, и я бы советовал каждое нарушений обжаловать.

Последние дни сообщается, что бело-красно-белые флаги снимают с балконов в Минске, Витебске и других городах.

— Было время, когда товары с символикой стали свободно продавать, — отмечает собеседник. — Сейчас мы видим возвращение к репрессиям. Но закон не запрещает носить или вывешивать у себя дома бело-красно-белый флаг и Погоню. Подчеркиваю, это исторические символы, не запрещенные, не отнесенные к экстремистской символике.

Как сообщила TUT.BY владелица изъятого флага, никто из милиции с ней до сих пор не связался.

— Я пыталась сама дозвониться, приходила в ближайший опорный пункт — бесполезно, все на выборах и никто не может мне ничего объяснить, — говорит Анастасия. — В тот же день я повесила на балконе новый флаг. Посмотрим, что будет. Я не хочу тратить время на эту «борьбу», но я ничего не нарушила. По-моему, мой пример (изъятие флага сотрудниками милиции — Прим. TUT.BY) просто показывает, на что тратятся наши налоги.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в июле житель Новой Боровой рассказывал TUT.BY, что к нему приходил участковый по поводу бело-красно-белого флага в окне. По словам минчанина, милиционер при этом отметил, что снимать символику житель не обязан.

Мы обратились в ГУВД Мингорисполкома с просьбой пояснить, почему сотрудники милиции не связались с владелицей флага на улице Гая, не оформили протокол изъятия и в рамках какой статьи КоАП проводится проверка. И сообщим позицию минской милиции, как только пресс-служба ответит нам.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Божий одуванчик, как ты здесь оказался?» Фигурант «дела Тихановского» Вергилий Ушак - о двух месяцах в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика