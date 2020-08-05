«В законе нет понятия «оскорбление чувств». Могут ли снимать бело-красно-белый флаг с балкона?

Источник материала: Tut.by

3 августа с балкона в доме по улице Гая в Минске милиция сняла бело-красно-белый флаг с Погоней. Как стало известно позже, поступило заявление от гражданина, которого «оскорбляет» флаг, и теперь милиция проводит проверку. Однако с владелицей флага, которая повесила его у себя на балконе, так до сих пор никто из милиции не связался, ей не выдали копию протокола изъятия флага. Более того, непонятно вообще, к какой статье могут подвести эту историю.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я не знаю ни одного закона, который бы запрещал у себя на балконе повесить бело-красно-белый или любой другой флаг, — говорит юрист и правозащитник Валентин Стефанович. — Бело-красно-белый флаг и Погоня — наши исторические символы. Напомню, именно под этими символами в 1994 году президент принимал присягу. Заявление о том, что это оскорбляет чьи-то чувства просто беспочвенны. Завтра кого-то оскорбит флаг, допустим, Венесуэлы или флаг СССР, и милиция будет его снимать? Кроме того, обратите внимание, как изымали флаг, то есть имущество человека. Сотрудники милиции не связались с гражданкой, не вызвали ее для дачи пояснений, не составили протокол, не выдали ей копию, — все это грубое нарушение закона, и я бы советовал каждое нарушений обжаловать.

Последние дни сообщается, что бело-красно-белые флаги снимают с балконов в Минске, Витебске и других городах.

— Было время, когда товары с символикой стали свободно продавать, — отмечает собеседник. — Сейчас мы видим возвращение к репрессиям. Но закон не запрещает носить или вывешивать у себя дома бело-красно-белый флаг и Погоню. Подчеркиваю, это исторические символы, не запрещенные, не отнесенные к экстремистской символике .

Как сообщила TUT.BY владелица изъятого флага, никто из милиции с ней до сих пор не связался.

— Я пыталась сама дозвониться, приходила в ближайший опорный пункт — бесполезно, все на выборах и никто не может мне ничего объяснить, — говорит Анастасия. — В тот же день я повесила на балконе новый флаг . Посмотрим, что будет. Я не хочу тратить время на эту «борьбу», но я ничего не нарушила. По-моему, мой пример (изъятие флага сотрудниками милиции — Прим. TUT.BY) просто показывает, на что тратятся наши налоги.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в июле житель Новой Боровой рассказывал TUT.BY, что к нему приходил участковый по поводу бело-красно-белого флага в окне. По словам минчанина, милиционер при этом отметил , что снимать символику житель не обязан.

Мы обратились в ГУВД Мингорисполкома с просьбой пояснить, почему сотрудники милиции не связались с владелицей флага на улице Гая, не оформили протокол изъятия и в рамках какой статьи КоАП проводится проверка. И сообщим позицию минской милиции, как только пресс-служба ответит нам.