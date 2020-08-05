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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Зов Полесья" - 2020 пройдет в новом формате в агрогородоке Лясковичи В этом году международный фестиваль "Зов Полесья" пройдет в новом формате. На территории его проведения прошла масштабная реконструкция. Запланированные работы...

В этом году международный фестиваль "Зов Полесья" пройдет в новом формате. На территории его проведения прошла масштабная реконструкция. Запланированные работы уже выполнены на 99 %. Помог и субботник, который прошел на выходных. Кстати, после фестиваля возведенные здания сохранятся. Это будет своеобразный парк отдыха для жителей агрогородка и туристов.Накануне обсуждались многочисленные вопросы по организации и проведению фестиваля. На сегодняшний день 16 дипломатов уже выразили намерение приехать на гомельское Полесье. В программе и совсем новые мероприятия - экономический форум и семинар для туроператоров. Затем всех пригласят на большой концерт звезд эстрады. Также гости увидят программу аутентичных коллективов "ФолькФест", выставку работ "Мифология Полесья в дереве". Среди традиционных конкурс "Полесская красавица" и конкурс рыбаков.Отдельный разговор - вопросы безопасности во время фестиваля "Зов Полесья". Это и охрана правопорядка, и работа медицинских бригад. Обсуждался план действий и с представителями Госавтоинспекции. Также во время фестиваля будут дежурить бригады спасателей."Зов Полесья" соберет друзей 15 августа. Место встречи - агрогородок Лясковичи, Петриковский район.