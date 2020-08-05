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"Зов Полесья" - 2020 пройдет в новом формате в агрогородоке Лясковичи

05.08.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году международный фестиваль "Зов Полесья" пройдет в новом формате. На территории его проведения прошла масштабная реконструкция.  Запланированные работы уже выполнены на 99 %. Помог и субботник, который прошел на выходных.  Кстати, после фестиваля возведенные здания сохранятся. Это будет своеобразный парк отдыха для жителей агрогородка и туристов.

Накануне обсуждались многочисленные вопросы по организации и проведению фестиваля. На сегодняшний день 16 дипломатов уже выразили намерение приехать на гомельское Полесье. В программе и совсем новые мероприятия -  экономический форум и семинар для туроператоров.  Затем всех пригласят на большой концерт звезд эстрады. Также гости увидят программу аутентичных коллективов "ФолькФест", выставку работ "Мифология Полесья в дереве". Среди традиционных  конкурс "Полесская красавица" и конкурс рыбаков. 

Отдельный разговор - вопросы безопасности во время фестиваля "Зов Полесья". Это и охрана правопорядка, и работа медицинских бригад. Обсуждался план действий и с представителями Госавтоинспекции.  Также во время фестиваля будут дежурить бригады спасателей.

"Зов Полесья" соберет друзей 15 августа. Место встречи -  агрогородок Лясковичи, Петриковский район.

 
 
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В этом году международный фестиваль "Зов Полесья" пройдет в новом формате. На территории его проведения прошла масштабная реконструкция.  Запланированные работы...
 
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