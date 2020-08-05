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В 2020 году в Минске предусмотрен ремонт 1841 подъезда. Как это происхоит?
05.08.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА знаете ли вы, что планом на 2020 год предусмотрен текущий ремонт 1841 подъезда из 23 876 имеющихся в Минске? Как известно, объекты для предстоящего обновления выбираются по результатам осеннего осмотра жилфонда. И что производится ремонт мест общего пользования, т.е. подъездов, в многоквартирных домах, за счет средств жильцов, тоже давно не новость. Причем, отказ от планового текущего ремонта подъезда не принимается. Работы выполнят в любом случае, а затраты распределят между квартирами сообразно их площади и включат в жировки отдельной строкой.
Артур Кожедуб, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда ЖКХ Центрального района: "Текущий ремонт относится к основным коммунальным услугам, и то, как мы должны начислять данную услугу, прописано в действующем законодательстве".
Если ремонта не избежать, то почему бы не сделать его на своих условиях? Поэтому, убедительно советует Артур Анатольевич, жителям лучше прийти на собрание.
Артур Кожедуб, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда ЖКХ Центрального района: "В рамках проведения собрания, если имеется инициативное большинство, которое участвует в данном собрании, и свое волеизъявление зафиксирует в протоколе, то может изменяться световая отделка, в том числе и материал. Допустим, масляная краска может стать акриловой. Была побелка, она может стать окраской. И т.д."
Итак, на общем собрании жильцов подъезда, которое проводится не позднее чем за 10 дней до начала ремонта, жильцы определяют перечень работ и качество материалов, согласовывают цветовое решение. С каждым владельцем квартиры заключается договор. Собрание и договор нужны для тех, кто готов обсудить детали.
Алексей, маляр-штукатур: "Если мало платят, плохие материалы, то, естественно, и получится не совсем качественно".
Т.е. цена ремонта напрямую зависит от количества выполняемых ремонтных услуг и качества материалов. Но, как правило, ЖЭСы еще на стадии согласования цены и цвета краски определяют, разовый будет платеж или его разобьют на три месяца.
Валентина Андреевна довольна качеством ремонта подъезда: "Довольны ремонтом? Довольна, у нас было большое безобразие, а сейчас в порядок привели подъезд. Мы довольны. Дороговато, многие возмущаются, но такой закон вышел в 2015 году за свой счет. Но мы довольны, основная масса довольна".
И последний вопрос, который, как правило, волнует жильцов многоквартирных домов, как часто придется раскошеливаться, как часто будут ремонтировать?
В документах прописано - раз в 5-7 лет, но практика показывает, если жильцы сознательные, материалы качественные, то и после 7 лет эксплуатации износ незначительный, а это значит, что комиссия из ЖЭСа просто отложит решение об обязательном плановом ремонте. Помните поговорку: “Скупой платит дважды”.
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А знаете ли вы, что планом на 2020 год предусмотрен текущий ремонт 1841 подъезда из 23 876 имеющихся в Минске? Как известно, объекты для предстоящего обновления...
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