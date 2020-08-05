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В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 5%
05.08.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНачнем выпуск с первых данных, которые публикует ЦИК по выборам Президента Беларуси. В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 5%. Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области - свыше 7,5%, 5% проголосовали в Витебской области. Замыкает тройку столица. В центральном регионе и Могилевской области цифры приблизительно одинаковые. Чуть более 4% явка в Брестской. В Гродненской свой голос отдали менее 3,5% избирателей.
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Начнем выпуск с первых данных, которые публикует ЦИК по выборам Президента Беларуси. В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 5%....
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