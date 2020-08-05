Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 5% Начнем выпуск с первых данных, которые публикует ЦИК по выборам Президента Беларуси. В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 5%....

Начнем выпуск с первых данных, которые публикует ЦИК по выборам Президента Беларуси. В первый день досрочного голосования явка избирателей составила почти 5%. Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области - свыше 7,5%, 5% проголосовали в Витебской области. Замыкает тройку столица. В центральном регионе и Могилевской области цифры приблизительно одинаковые. Чуть более 4% явка в Брестской. В Гродненской свой голос отдали менее 3,5% избирателей.