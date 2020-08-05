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Борьба с COVID-19: белорусский путь

Экономический путь Беларуси

Послание Президента народу и парламенту: важно все!

Президент: любимую не отдают

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильно, емко и очень эмоционально. Президент накануне обратился к белорусскому народу и парламенту От вопросов внешней политики, цветных революций до тем вполне приземленных - зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Президент накануне...

От вопросов внешней политики, цветных революций до тем вполне приземленных - зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Президент накануне обратился к белорусскому народу и парламенту. Сильно, емко и очень эмоционально. Таким получилось выступление Александра Лукашенко. Информационная лента пестрила яркими заголовками и цитатами Президента. А зрители не только в Беларуси, но и по всему миру могли увидеть все своими глазами, услышать из первых уст. Многие такой возможностью воспользовались. Послание Главы государства вышло в топ поисковых запросов в Google по Беларуси за 4 августа. С пометкой "сверхпопулярность". Об акцентах Послания-2020У белорусского народа нет права на ошибку. По сути, эта мысль стала ключевой Послания образца 2020. Здесь речь и об экономике, безопасности, соцблагополучии каждого из нас, о суверенитете. Главное сейчас - консолидация всех белорусов, чтобы продолжать строить сильную и независимую страну.Конечно, строим Беларусь в контексте международной повестки. В этом году, мягко говоря, хватило проблем всем. Торговое, политическое, информационное противостояние между государствами.Тут еще и пандемия масла в огонь подлила. Приоритет нашей страны прежний - многовекторность и миролюбие. Да и с вирусом справляемся без хаоса. Систему здравоохранения продолжим укреплять с учетом новых реалий.Да, не все прошло гладко в этот горячий сезон. Недочеты исправляли на ходу. Проверку на прочность система выдержала достойно.И сохранили экономику. Даже в непростой ситуации предприятия продолжали работать в отличие от большинства стран мира.Плюс на поддержку тех, кто особо нуждался, дополнительно из бюджета выделили полмиллиарда рублей. Беларусь останется социально ориентированным государством, а потому передел собственности в планы не входит.Президент очертил и основные контуры развития ближайшей пятилетки. Задача - сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Больше производить и продавать на экспорт. Ставка на импортозамещение и кооперацию. Расти ежегодно должны на 3-4 %.С основными экономическими тезами сейчас плотно работают в профильном ведомстве.Сработаем хорошо - поднимем зарплаты вдвое, поддержим на достойном уровне и пенсии.Отдельно о молодежи. Гордимся поколением, которое выросло. Люди неравнодушные. Поддерживали и будем поддерживать, создавать условия, чтобы будущее Беларуси строили умные и талантливые люди.Откровенность и искренность белорусского лидера отозвалась поддержкой зала. Каждый услышал то, что волновало лично его. И ответ на самый насущный вопрос: выстоит ли Беларусь в гибридной схватке? Президент в этом не сомневается. Ведь страна любимая, а любимую не отдают.Слова Президента, ставшие финальным аккордом Послания 2020, мгновенно нашли отклик в интернете. Молодые ребята инициировали акцию в соцсетях, где размещают фото с эмоциональным хештегом.Путь длиною в четверть века, проделанный нашей страной, показал, что приоритеты были расставлены правильно. Беларусь намерена продолжить двигаться по своему маршруту и дальше.