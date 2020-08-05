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Выборы-2020: досрочное голосование

Выборы-2020: досрочное голосование

697 участков для досрочного голосования работают в Могилевской области

Три избирательных участка для голосования в России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выборы-2020: досрочное голосование. Белорусы активно выражают гражданскую позицию Поддержать своего кандидата досрочно можно по 8 августа включительно. Необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Сегодня на участках...

Поддержать своего кандидата досрочно можно по 8 августа включительно. Необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Сегодня на участках оживленно. И причина тому в том числе и прозвучавшее накануне Послание Президента, которое имеет огромный резонанс. Глава государства открыто и искренне озвучил основные ориентиры развития нашей страны, прямо рассказал о том, что сейчас происходит в Беларуси. Потерять то, что имеем, конечно, никто не хочет.Белорусы неравнодушны к судьбе своей страны, поэтому активно выражают гражданскую позицию. С теми, кому важно, каким будет наше завтра, пообщаласьСегодня, во второй день досрочного голосования, избирательные участки во всех регионах страны тоже открылись в 10 часов утра. Только в Минской области их 992. Сделать свой выбор досрочно там можно в любой день, по 8 августа включительно.Фаниполь. Небольшой город в Дзержинском районе десять лет назад получил статус спутника столицы. С тех пор прописку в новых микрорайонах получили сотни молодых семей. Сейчас здесь живут более 17 тысяч человек. Многие уже успели отдать свой голос, и не скрывают, какой хотят видеть родную страну.Среди тех, кто сегодня поставили подпись за своего кандидата, и белорусы, чьи имена известны далеко за пределами страны. Валентин Елизарьев - худрук Большого театра - пришел на участок почти сразу после открытия. По возвращении в Беларусь народный артист СССР следит за каждой предвыборной гонкой.Сохранить то, что имеем, идти дальше и развивать страну. Не только областные центры - небольшие города и деревни. Создать все условия для жизни людей. Это то, о чем говорил накануне Президент в своем Послании. Это то, что коснулось каждого белоруса.Могилевская область. Здесь открыты без малого 700 участков. Работать они - как и по всей стране - будут по 8 августа включительно. Правда, это не касается санаториев, профилакториев, больниц и домов отдыха. Там можно будет проголосовать только в основной день - 9 августа. Все участки оборудованы средствами связи, приспособлениями для слабовидящих и незрячих.Проголосовать сейчас можно и находясь за рубежом. 3 избирательных участка открылись накануне в России. Из-за эпидситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать в наше диппредставительство, выдают защитные маски и перчатки, а также одноразовые ручки.Кроме Москвы белорусы могут досрочно сделать свой выбор еще в 2 российских городах - Санкт-Петербурге и Калининграде. Именно там проживает наибольшее количество наших земляков. Всего же пункты для голосования открыты в 36 странах мира.