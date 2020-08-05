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Выборы-2020: досрочное голосование. Белорусы активно выражают гражданскую позицию
05.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоддержать своего кандидата досрочно можно по 8 августа включительно. Необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Сегодня на участках оживленно. И причина тому в том числе и прозвучавшее накануне Послание Президента, которое имеет огромный резонанс. Глава государства открыто и искренне озвучил основные ориентиры развития нашей страны, прямо рассказал о том, что сейчас происходит в Беларуси. Потерять то, что имеем, конечно, никто не хочет.
Белорусы неравнодушны к судьбе своей страны, поэтому активно выражают гражданскую позицию. С теми, кому важно, каким будет наше завтра, пообщалась Александра Кавелич.
Выборы-2020: досрочное голосование
Сегодня, во второй день досрочного голосования, избирательные участки во всех регионах страны тоже открылись в 10 часов утра. Только в Минской области их 992. Сделать свой выбор досрочно там можно в любой день, по 8 августа включительно.
Фаниполь. Небольшой город в Дзержинском районе десять лет назад получил статус спутника столицы. С тех пор прописку в новых микрорайонах получили сотни молодых семей. Сейчас здесь живут более 17 тысяч человек. Многие уже успели отдать свой голос, и не скрывают, какой хотят видеть родную страну.
Юлия Новикова, жительница г. Фаниполя: "Я хочу продолжать жить в той стране, в которой я живу. Поэтому пришла сюда сегодня, в свой обеденный перерыв, чтобы проголосовать. Хочу видеть Беларусь независимой, развивающейся. Я вижу Республику Беларусь - номер 1".
Среди тех, кто сегодня поставили подпись за своего кандидата, и белорусы, чьи имена известны далеко за пределами страны. Валентин Елизарьев - худрук Большого театра - пришел на участок почти сразу после открытия. По возвращении в Беларусь народный артист СССР следит за каждой предвыборной гонкой.
Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра оперы и балета Беларуси: "Я как гражданин Беларуси считаю для себя большой честью участвовать в таком событии, событии всенародном. Я всегда голосую своим сердцем. За что? За стабильность, за уровень жизни нашего народа. За искусство Беларуси. Знаете, многие кандидаты мне просто неизвестны, они как грибы растут неожиданно совершенно в очень краткий период, что наше коллективное все-таки мнение, всех белорусов, конечно, выявит наиболее достойного".
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: "Сейчас время такое, что нужно держаться и хотя бы сохранить то, что у нас есть. Потому что это очень непросто, даже то, что есть. А потерять это - моментально".
Выборы-2020: досрочное голосование
Сохранить то, что имеем, идти дальше и развивать страну. Не только областные центры - небольшие города и деревни. Создать все условия для жизни людей. Это то, о чем говорил накануне Президент в своем Послании. Это то, что коснулось каждого белоруса.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Послание произвело очень сильное впечатление. Сейчас очень важно всем консолидироваться и понять, что мы можем потерять. Поэтому очень надо внимательно и ответственно подойти к вопросу выбора Президента".
Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я считаю, что сегодня пора всем подумать самим и взять ответственность за свою страну в свои руки. Вчера мы увидели, чего достигла наша страна за эти годы. Мы действительно идем поступательно. Меня как женщину, как члена Белорусского союза женщин волнует безусловно судьба детей, судьба нашего будущего. Не сегодня, не завтра, а на многие, многие годы".
697 участков для досрочного голосования работают в Могилевской области
Могилевская область. Здесь открыты без малого 700 участков. Работать они - как и по всей стране - будут по 8 августа включительно. Правда, это не касается санаториев, профилакториев, больниц и домов отдыха. Там можно будет проголосовать только в основной день - 9 августа. Все участки оборудованы средствами связи, приспособлениями для слабовидящих и незрячих.
"У нас есть свободное время, поэтому мы пришли первые, проголосовать, отдать свой долг. Я считаю, что это очень важный момент в нашей жизни. Вот вместе с ребенком пришли".
"В больших городах участвуют в каких-то политических баталиях, пытаются что-то доказать. В нашем маленьком городке мы уже давно, я думаю, 100 процентов населения определилось, за кого будем голосовать. Того, кто знает, что нужно для страны. Образование, здравоохранение. Очень хорошо, что много строится жилья".
Три избирательных участка для голосования в России
Проголосовать сейчас можно и находясь за рубежом. 3 избирательных участка открылись накануне в России. Из-за эпидситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать в наше диппредставительство, выдают защитные маски и перчатки, а также одноразовые ручки.
Маргарита Коновалова, избиратель: "Мы уезжаем в отпуск, в основной день не получится. Хотелось бы проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Очень хочется, чтоб было, как сейчас, чисто, светло, тихо, спокойно, чтобы мы гордились своей родиной, хотелось туда возвращаться и спокойно жить".
Кроме Москвы белорусы могут досрочно сделать свой выбор еще в 2 российских городах - Санкт-Петербурге и Калининграде. Именно там проживает наибольшее количество наших земляков. Всего же пункты для голосования открыты в 36 странах мира.
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Поддержать своего кандидата досрочно можно по 8 августа включительно. Необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Сегодня на участках...
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