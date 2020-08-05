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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы о Послании Президента Забота о людях - это главный принцип политики нашего государства и одно из главных достижений независимой Беларуси. Поддержка многодетных семей, строительство...

Забота о людях - это главный принцип политики нашего государства и одно из главных достижений независимой Беларуси.Поддержка многодетных семей, строительство жилья, возможность получить образование и бесплатную медпомощь, в том числе в регионах. Уровень жизни на селе практически не уступает городу. Строятся соцобъекты, растут новостройки, открываются новые медучреждения. Все это стало определяющим и в трудные минуты, когда все мы столкнулись с пандемией. Врачи сделали все, чтобы противостоять вирусу. А сами белорусы, их неравнодушное отношение ко всем, кто был на передовой, оказали огромную поддержку. Добросердечность - это наш генетический код, в этом душа белорусов. И это тоже было отмечено во время Послания.Какое впечатление произвелана белорусов? Своими мнениями они поделились с нами.