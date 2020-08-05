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Белорусы о Послании Президента
05.08.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗабота о людях - это главный принцип политики нашего государства и одно из главных достижений независимой Беларуси.
Поддержка многодетных семей, строительство жилья, возможность получить образование и бесплатную медпомощь, в том числе в регионах. Уровень жизни на селе практически не уступает городу. Строятся соцобъекты, растут новостройки, открываются новые медучреждения. Все это стало определяющим и в трудные минуты, когда все мы столкнулись с пандемией. Врачи сделали все, чтобы противостоять вирусу. А сами белорусы, их неравнодушное отношение ко всем, кто был на передовой, оказали огромную поддержку. Добросердечность - это наш генетический код, в этом душа белорусов. И это тоже было отмечено во время Послания.
Какое впечатление произвела
Гродно
"Меня не может не восхищать та ситуация, которая сложилась вокруг врачей. Сколько общественных организаций, сколько госучреждений различного направления оказывали помощь, в том числе и медработникам. Я считаю, что мы смогли победить пандемию именно сплоченными усилиями. И еще отрадно то, что не оставили ни детей, ни взрослых. Мы знаем, в других государствах умирало очень много пожилых людей. Усилия нашего государства были направлены на то, чтобы всех людей спасти".
"Очень радует, что по-прежнему остается главным приоритетом социально ориентированное наше государство, наша социальная защита: и многодетных семьей, и молодых семьей. Пенсионеры постоянно находятся под опекой Президента и органов власти. И самое главное - вот это направление в нашей политике".
Витебск
"Послание Президента белорусскому народу вселяет уверенность в завтрашнем дне, спокойствие. В частности, для меня как для молодого отца немаловажно то, что у нас высокий уровень образования. И в дальнейшем он будет только развиваться в положительную сторону".
"Рост пенсий будет превышать рост цен, что говорит о том, что можно оставаться в этой стране, проживать свою жизнь, потому что наш Президент относится с уважением, как он отметил, к старшему поколению. Также с уважением относится и к молодому поколению, потому что мы - будущее этой страны".
Могилев
"Послание было очень искренним, очень динамичным. И, честно говоря, смотрела и периодически мурашки по коже. Очень тронули слова Главы государства о патриотизме - о том, что мы должны помнить, откуда мы. Действительно, должны помнить малую родину, наши корни и не ждать, пока кто-то придет и сделает что-то для нас или нашего двора, нашего города, поселка. А нужно, я считаю, просто закатать рукава, пойти и что-то самому сделать".
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Забота о людях - это главный принцип политики нашего государства и одно из главных достижений независимой Беларуси. Поддержка многодетных семей, строительство...
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