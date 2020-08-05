Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сохранить суверенитет страны и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания Сохранить созданное за четверть века независимости и суверенитета страны и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания. Современная история пестрит...

Сохранить созданное за четверть века независимости и суверенитета страны и не поддаться на провокации -. Современная история пестрит примерами цветных революций под маской насаждения "благодетельной" демократии. Их исход тоже всем слишком хорошо известен. А потому, и это тоже прозвучало накануне, у нас нет права на ошибку.