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Сохранить суверенитет страны и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания

05.08.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить созданное за четверть века независимости и суверенитета страны  и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания. Современная история пестрит примерами цветных революций под маской насаждения "благодетельной" демократии. Их исход тоже всем слишком хорошо известен. А потому, и это тоже прозвучало накануне, у нас нет права на ошибку. 
 
 
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Сохранить созданное за четверть века независимости и суверенитета страны  и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания. Современная история пестрит...
 
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