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Сохранить суверенитет страны и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания
05.08.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСохранить созданное за четверть века независимости и суверенитета страны и не поддаться на провокации -
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Сохранить созданное за четверть века независимости и суверенитета страны и не поддаться на провокации - лейтмотив всего Послания. Современная история пестрит...
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