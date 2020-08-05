Источник материала: БT

Социальная сфера - в приоритете.

Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

К 1 сентября в Беларуси планируют открыть 4 новые школы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке Внушительная часть Послания Президента была посвящена и социальной сфере. Больницы, школы, детские сады, бассейны и целые спортивные комплексы. Когда-то все это...

Внушительная часть Послания Президента была посвящена и социальной сфере. Больницы, школы, детские сады, бассейны и целые спортивные комплексы. Когда-то все это было достоянием разве что больших городов. Сегодня современные объекты есть и в райцентрах, и в сельских населенных пунктах. Только в июле карта социальной инфраструктуры страны пополнилась десятком новых адресов. Август марафон продолжил.К слову, большинство из нужных объектов возводятся по просьбам жителей нашей страны. Чего не хватает в образовании, здравоохранении, строительстве, ЖКХ, энергетике, транспорте - соотечественники делились и во время сбора подписей инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Напомним, все пожелания легли в основу распоряжения Главы государства. Получился такой единый wish-лист от белорусов.С одним из реализованных проектов сегодня ознакомилась уполномоченный Президента по Минску. Наталья Кочанова посетила 52-ю столичную школу. Это новый объект в Каменной Горке. Рассчитан на 1020 учеников - с 1 по 10 классы. Правда, в сентябре за парты сядет ребят больше запланированного. И это связано, прежде всего, с тем, что микрорайон густонаселенный, молодой. Отметим, помимо учеников школу смогут посещать и взрослые - предусмотрены платные занятия в бассейне.Добавим, к 1 сентября в стране планируют открыть 4 новые школы. Всего же за парты сядут больше миллиона учеников. Из них 114 тысяч пойдут в первый класс.