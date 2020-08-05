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Из-за насыщенного графика проголосовал досрочно Анатолий Ярмоленко
05.08.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра народный артист Беларуси уедет в турне по отдаленным районным центрам. Артиста ждут труженики села. А сегодня Ярмоленко сделал свой выбор на избирательном участке столичной гимназии № 36.
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Завтра народный артист Беларуси уедет в турне по отдаленным районным центрам. Артиста ждут труженики села. А сегодня Ярмоленко сделал свой выбор на избирательном...
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