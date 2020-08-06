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Погода в Гомеле на 6 августа
06.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 6 августа, в Гомеле малооблачно.
Утром в Гомеле температура воздуха +22 °C. Ветер СВ — 1−3 м/с. Влажность составит 70%, давление — 766 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +31 °C. Ветер С — 2−4 м/с. Влажность составит 40%, давление — 767 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +24 °C. Ветер С — 4−6 м/с. Влажность составит 70%, давление — 767 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 6 августа, в Гомеле малооблачно
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