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Погода в Минске на 6 августа
06.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 6 августа, в Минске малооблачно.
Утром в Минске температура воздуха +19 °C. Ветер СВ — 3−5 м/с. Влажность составит 75%, давление — 768 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +24 °C. Ветер С — 3−5 м/с. Влажность составит 50%, давление — 769 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +19 °C. Ветер СВ — 3−5 м/с. Влажность составит 70%, давление — 769 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 6 августа, в Минске малооблачно
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