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Суп-пюре из кабачков

06.08.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 2 средних молодых  кабачка;
  • половину чайной ложки карри;
  • пучок укропа; 200 мл сливок;
  • 2 кусочка батона.
Молодые кабачки очищаем от кожуры, срезаем плодоножки и натираем на терке. 

Кабачок содержит пектины. Эти вещества не усваиваются и наделены впитывающими свойствами. Они борются с гниением, брожением, очищают организм от ядовитых субстанций, улучшают состояние кожи. 

Снимаем кабачки с огня, солим и взбиваем блендером. Добавляем нарубленный укроп и карри.  

Карри способствует улучшению работы печени, ускоряет вывод токсичных веществ из организма, особенно в период реабилитации, после приема лекарственных средств. 

Добавляем сливки и доводим до слабого кипения на плите. В это время режем батон на кубики и подсушиваем на сковороде без масла. Подаем суп-пюре, украсив сухариками. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  2 средних молодых  кабачка; половину чайной ложки карри; пучок укропа; 200 мл сливок; 2 кусочка батона. Молодые кабачки очищаем от кожуры, срезаем...
 
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