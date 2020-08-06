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Суп-пюре из кабачков
06.08.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Кабачок содержит пектины. Эти вещества не усваиваются и наделены впитывающими свойствами. Они борются с гниением, брожением, очищают организм от ядовитых субстанций, улучшают состояние кожи.
Снимаем кабачки с огня, солим и взбиваем блендером. Добавляем нарубленный укроп и карри.
Карри способствует улучшению работы печени, ускоряет вывод токсичных веществ из организма, особенно в период реабилитации, после приема лекарственных средств.
Добавляем сливки и доводим до слабого кипения на плите. В это время режем батон на кубики и подсушиваем на сковороде без масла. Подаем суп-пюре, украсив сухариками.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 2 средних молодых кабачка; половину чайной ложки карри; пучок укропа; 200 мл сливок; 2 кусочка батона. Молодые кабачки очищаем от кожуры, срезаем...
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