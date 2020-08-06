Источник материала: БT

2 средних молодых кабачка;

половину чайной ложки карри;

пучок укропа; 200 мл сливок;

2 кусочка батона.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суп-пюре из кабачков Возьмем: 2 средних молодых кабачка; половину чайной ложки карри; пучок укропа; 200 мл сливок; 2 кусочка батона. Молодые кабачки очищаем от кожуры, срезаем...

Возьмем:Молодые кабачки очищаем от кожуры, срезаем плодоножки и натираем на терке.Снимаем кабачки с огня, солим и взбиваем блендером. Добавляем нарубленный укроп и карри.Добавляем сливки и доводим до слабого кипения на плите. В это время режем батон на кубики и подсушиваем на сковороде без масла. Подаем суп-пюре, украсив сухариками.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.